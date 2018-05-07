Правительство рассмотрело ход развития страны

АШХАБАД, 6 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, посвященное рассмотрению социально-экономических показателей развития страны в январе-апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители представили главе государства отчеты о деятельности вверенных им структур, ходе реализации принятых национальных программ и строительства объектов в столице и велаятах, подготовки кзапланированным мероприятиям и праздничным датам.

Туркменский лидер также дал ряд поручений и поставил подписи под постановлениями "Об утверждении состава Национального координационного совета по реализации Национальной стратегии выполнения в 2014-2020 годах задач, определенных в Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Туркменистане" и "Об утверждении состава Межотраслевой координационной комиссии по претворению в жизнь Национальной программы на 2017-2021 годы по реализации в Туркменистане Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком".

ИП "ТУРКМЕНинформ"