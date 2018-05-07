Туркменский лидер сделал ряд кадровых перестановок

АШХАБАД, 7 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел ряд новых назначений и перестановок в руководящем аппарате страны.

Так, от должности председателя Государственного комитета по статистике в связи с переходом на другую работу была освобождена А.Ораева, ее пост занял Х.Гурбанов.

На должность директора полимерного завода газохимического комплекса в Киянлы управления "Gazygaýtadanişleýiş" Государственного концерна "Türkmengaz" был назначен Д.Атадурдыев, руководителем нового завода в Ахале по производству бензина из газа управления "Gazygaýtadanişleýiş" Государственного концерна "Türkmengaz" стал Д.Сапбаев.

Заместитель председателя Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана А.Косяев был одновременно назначен начальником Международного морского порта Туркменбаши.

За неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения министерством установленных заданий был объявлен выговор министру энергетики Ч.Пурчекову.

Строгий выговор за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения установленных заданий был объявлен председателю Государственной службы морского и речного транспорта Аманмырату Гурдову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"