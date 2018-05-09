Глава государства поздравил туркменистанцев с Днем Победы

АШХАБАД, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования 73-й годовщины Великой Победы.

В обращении туркменского лидера говорилось:

"Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – знаменательной датой, занявшей особое место в мировой истории.



Праздник Победы выражает стремление человечества к миру, дружбе, гуманизму, единству и сплоченности народов, и в этом его глубокий смысл. Открытость, миролюбие, патриотизм, бесстрашие, отвага – это присущие национальному менталитету туркменского народа черты, сформировавшиеся за века. И в годы Великой Отечественной войны наши соотечественники, воины-туркменистанцы плечом к плечу с представителями других народов в жестоких боях показали примеры мужества и героизма.



Во время войны весь народ Туркменистана, ставший надежной опорой фронта, самоотверженно, не покладая рук трудился с верой в светлое будущее, выращивая богатые урожаи пшеницы и хлопка, внося тем самым огромный вклад в Великую Победу.



Туркменские женщины – преданные хранительницы семейного очага – добровольно передали в Фонд обороны 7 тысяч 392 килограмма золотых и серебряных украшений. Также в эти годы в нашей стране был соткан ковер-гигант "Туркменин калбы", ставший произведением искусства.



И хотя с течением времени редеют ряды наших соотечественников, прошедших дорогами войны и доживших до преклонных лет, никогда не забудутся страдания и потери. Герои, показывавшие высокие образцы мужества и отваги, навечно останутся в наших сердцах! Мы склоняем головы и воздаем почести героям, пролившим кровь и отдавшим жизни за счастье своего народа! Мы помним и чтим память тех, кто своим самоотверженным трудом в тылу приближал Великую Победу!



День Победы мы отмечаем особыми торжествами и, помня о своих героях, возлагаем цветы к мемориальному комплексу "Halk hakydasy" в Ашхабаде, к монументам павшим фронтовикам в городах и селах страны, мы воздаем дань памяти соотечественникам, не вернувшимся с полей сражений и обретшим вечный покой вдали от родной земли.



Руководствуясь девизом "Государство – для человека!", мы проводим масштабные преобразования, направленные на повышение уровня социально-бытовых условий жизни нашего народа, на укрепление международного имиджа суверенного Туркменистана как динамично развивающегося государства.



Мы проявляем большую заботу о каждом гражданине страны и, в особенности, о ветеранах войны и труда, вносящих весомый вклад в укрепление единства и сплоченности общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гуманизма. Государство постоянно заботится об улучшении условий их быта. Ежегодно в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ветеранам войны и вдовам фронтовиков от имени государства в торжественной обстановке вручаются ценные подарки. В домах отдыха, санаториях, больницах для ветеранов войны и труда предусмотрены многочисленные льготы.



Мы гордимся нашими старейшинами, воспитывающими истинных патриотов, призывающими молодых быть добросовестными, справедливыми, трудолюбивыми, чтить родителей.



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, мирной и благополучной жизни!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"