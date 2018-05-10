МИД Туркменистана посетил посол Молдовы

АШХАБАД, 10 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 мая ведомство внешней политики Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова (с резиденцией в Киеве, Украина) Руслан Болбочан, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом.

Целью встречи стало обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, бизнеса, энергетики, гражданской авиации, а также углубления взаимодействия по линии МИД и парламента.

Р.Болбочан был аккредитован в Туркменистане в сентябре 2016 года, он также является послом Молдовы в Украине и Узбекистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"