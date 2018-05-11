В Ашхабаде обсуждены вопросы развития туркмено-палестинского сотрудничества

АШХАБАД, 11 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 мая в ведомстве внешней политики Туркменистана были проведены политические консультации по линии МИД Туркменистана и Палестины, для участия в которых в Ашхабад прибыла с визитом делегация Государства Палестина во главе с заместителем министра иностранных дел Мазеном Шамия.

Основными направлениями развития двустороннего сотрудничества были названы политика, торговля и экономика, бизнес, медицина и фармацевтика, строительство, сельское и водное хозяйство.

ИП "ТУРКМЕНинформ"