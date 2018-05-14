Глава государства провел заседание правительства

Глава государства провел заседание правительства12.05.2018 12:34
АШХАБАД, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития страны.
В ходе мероприятия отчеты о положении дел во вверенных им сферах представили руководители ведомств внешней политики, экономики и торговли, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства и АПК, промышленности, строительства, спорта, туризма, культуры и других.
В ходе заседания глава государства утвердил состав с туркменской стороны межправительственной туркмено-казахской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
ИП "ТУРКМЕНинформ"