Глава государства провел заседание правительства

АШХАБАД, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

В ходе мероприятия отчеты о положении дел во вверенных им сферах представили руководители ведомств внешней политики, экономики и торговли, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства и АПК, промышленности, строительства, спорта, туризма, культуры и других.

В ходе заседания глава государства утвердил состав с туркменской стороны межправительственной туркмено-казахской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

ИП "ТУРКМЕНинформ"