Туркменский лидер поздравил главу правительства Малайзии

АШХАБАД, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду с поздравлениями по случаю его назначения на важный государственный пост.

В своем послании глава Туркменистана пожелал М.Мохамаду пожелания крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также мира, прогресса и процветания - дружественному народу Малайзии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"