Туркменский лидер поздравил главу правительства Малайзии

Туркменский лидер поздравил главу правительства Малайзии14.05.2018 12:46
АШХАБАД, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду с поздравлениями по случаю его назначения на важный государственный пост.
В своем послании глава Туркменистана пожелал М.Мохамаду пожелания крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также мира, прогресса и процветания - дружественному народу Малайзии.
ИП "ТУРКМЕНинформ"