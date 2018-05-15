В Туркменистан прибыл новый посол Словакии

АШХАБАД, 15 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 мая вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словакия (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) Ян Бори, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом для вступления в должность, посетил ведомство внешней политики Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-эккономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, промышленности, энергетики, водного хозяйства, туризма.

До Яна Бори послом Словакии в Туркменистане с ноября 2013 года являлся Павол Иван.

ИП "ТУРКМЕНинформ"