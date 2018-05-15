Глава государства заслушал отчеты хякимов

АШХАБАД, 15 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видео-селекторное совещание с главами администраций велаятов и столицы.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения текущего положения дел в сельском хозяйстве, сфере ЖКХ в различных регионах страны, хода исполнения принятых национальных программ, строительства объектов социально-экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"