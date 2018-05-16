Глава Туркменистана совершил рабочую поездку по Ашхабаду

АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов осмотрел с борта вертолета строительные площадки столицы.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с ходом благоустройства Ашхабада, возведения объектов социального и экономического назначения на западе и юге города, а также включала осмотр строящегося завода по производству бензина из природного газа в Овадандепе и сельхозугодий в столичном велаяте.

ИП "ТУРКМЕНинформ"