Глава Туркменистана принял руководителя турецкой строительной компании

АШХАБАД, 17 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с руководителем строительной компании "Ренессанс холдинг" (Турция) Эрманом Ылыджаком.

В ходе аудиенции глава компании отчитался туркменскому лидеру о ходе реализации возводимых компанией объектов социального и экономического назначения, прежде всего, завода по производству высококачественного автомобильного бензина из природного газа в Овадандепе Ахалского велаята.

ИП "ТУРКМЕНинформ"