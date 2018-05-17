Глава Туркменистана принял руководителя турецкой строительной компании

Глава Туркменистана принял руководителя турецкой строительной компании17.05.2018 11:47
АШХАБАД, 17 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с руководителем строительной компании "Ренессанс холдинг" (Турция) Эрманом Ылыджаком.
В ходе аудиенции глава компании отчитался туркменскому лидеру о ходе реализации возводимых компанией объектов социального и экономического назначения, прежде всего, завода по производству высококачественного автомобильного бензина из природного газа в Овадандепе Ахалского велаята.
ИП "ТУРКМЕНинформ"