Глава государства поздравил туркменистанцев

АШХАБАД, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана.



Конституция и Государственный флаг являются символами нашего незыблемого единства, целостности, неизменной приверженности великим гуманистическим идеалам, миролюбию и созиданию. Конституция, вобравшая в себя наши национальные представления о демократии, правовом и светском государстве, справедливом гражданском обществе, мире, гуманизме, и высоко реющий как символ дружественности и человеколюбия Государственный флаг – наша национальная гордость. Чтобы еще выше поднять престиж Конституции и Государственного флага в Ашхабаде возведен Монумент Конституции и сооружены площадь Флага, а также площади в велаятских центрах и в Национальной туристической зоне "Аваза", где на высоких флагштоках развевается Стяг Родины.



К Дню Конституции и Государственного флага мы относимся с особым почитанием как к одной из знаменательных дат, сплачивающих народ и приумножающих его созидательную энергию. В честь этого праздника по всей стране проводятся конференции, культурно-массовые мероприятия, подчеркивающие значимость национальных программ развития, успехов внутренней и внешней политики, проводимых преобразований во всех сферах государственной и общественной жизни.



Опираясь на гуманные положения Основного Закона, гарантирующего защиту прав и свобод человека, под нашим зеленым Стягом мы созидаем новейшую историю Туркменистана. Успешно реализуем масштабные программы и реформы, нацеленные на вывод страны на уровень высокоразвитых государств мира, и, в первую очередь, на обеспечение мирной, счастливой и благополучной жизни нашего народа.



Мы укрепляем основы нашего демократического, правового, светского государства. Высокие темпы строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия, скоростных автомагистралей с использованием передовых технологий, в велаятах и столице – жилых домов повышенной комфортности, гостиничных комплексов, оздоровительно-развлекательных центров, детских садов и средних школ, домов культуры, промышленных предприятий являются неоспоримыми свидетельствами достижений страны.



Руководствуясь основными принципами и целями статуса позитивного нейтралитета, признанного мировым сообществом и закрепленного в Конституции, мы планомерно повышаем международный авторитет Туркменистана как независимого государства, опирающегося на принципы конструктивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства. Планомерно наращиваем политические, экономические, культурные связи с государствами мира и такими авторитетными международными структурами, как Организация Объединенных Наций, Евросоюз, Содружество Независимых Государств, Шанхайская Организация Сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движение Неприсоединения, Исламская Организация Сотрудничества.



Принятие на сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций инициированных Туркменистаном специальных Резолюций, а также объявление 3 июня Всемирным днем велосипеда свидетельствуют о высокой оценке мировым сообществом нашего нейтралитета и вытекающих из него принципов миролюбия и добрососедства. Масштабной целью и впредь будет укрепление роли нашего демократического, правового и светского государства в глобальном развитии".

ИП "ТУРКМЕНинформ"