Состоялось совместное заседание правительства и Госсовета безопасности

АШХАБАД, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы жизни страны и произведен ряд кадровых перестановок.

В ходе встречи глава государства заслушал отчеты руководителей парламента, ведомств внешней политики, банков и финансов, экономики и торговли, науки, образования, культуры, сельского хозяйства, ЖКХ, строительства, транспорта и связи, ТЭК, промышленности, текстильной индустрии, обороны, таможни и других военных и правоохранительных органов.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе серьезные недостатки были объявлены строгие выговоры вице-премьеру Дадебаю Амангелдиеву, управляющему делами Аппарата Президента Туркменистана и Кабинета Министров Хаджымырату Хаджымырадову, хякиму города Ашхабада Шамухаммеду Дурдылыеву, министру коммунального хозяйства Мыратниязу Абилову, начальнику службы «Туркменховаеллары» Доврану Сабурову.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подчиненного ему личного состава строгий выговор был также объявлен министру обороны Яйлыму Бердиеву.

За серьезные недостатки, допущенные в работе, был уволен заместитель министра обороны – начальник Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана Ровшен Оразмамедов.

Далее в ходе заседания туркменский лидер назначил министром автомобильного транспорта Ораздурды Суханова, ранее занимавшего должность начальника управления полиции Дашогузского велаята.

Замечания были высказаны и в адрес ряда других руководителей. Президент потребовал усилить контроль над вверенными им структурами, наладить более эффективную их работу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"