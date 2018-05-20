Выражены соболезнования кубинскому народу

АШХАБАД, 20 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил послание Председателю Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигелю Марио Диас-Канель Бермудесу, в котором выразил соболезнования по случаю крушения пассажирского авиалайнера в аэропорту Гаваны, унесшего жизни свыше 100 человек.

В своем послании туркменский лидер передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"