Назначен новый посол Туркменистана в Иордании

АШХАБАД, 21 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о назначении Оразмухаммета Чарыева Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Иорданском Хашимитском Королевстве.

О.Чарыев будет совмещать данный пост с должностями глав дипломатических миссий Туркменистана в Арабской Республике Египет (с августа минувшего года), Саудовской Аравии, в Государстве Палестина (с января 2017 года), Катаре (с марта 2016) с постоянной резиденцией в в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Кроме того, он является постоянным представителем страны при Организации исламского сотрудничества (ОИС).

ИП "ТУРКМЕНинформ"