Делегация Туркменистана вернулась из Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменская делегация завершила визит в Узбекистан, где в Ургенче с 14 по 20 мая было проведено очередное заседание рабочих групп совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации общего участка Государственной границы.

В ходе встреч были представлены отчеты о проведенных полевых топографо-геодезических работах на отдельных участках границы и достигнута договоренность по их продолжению.

ИП "ТУРКМЕНинформ"