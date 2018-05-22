Хякимы отчитались по актуальным вопросам жизни регионов

АШХАБАД, 22 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видео-селекторное совещание с главами администраций велаятов и столицы.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения хода организации работ по проведению сезонной сельскохозяйственной кампании по жатве хлебов и подготовке к севу хлопка и других культур, строительства объектов социального и экономического назначения, исполнения принятых национальных программ, организации летнего сезона отдыха детей, подготовки к предстоящим праздничным мероприятиям и датам.

По итогам совещания туркменский лидер подписал постановление о создании Государственной комиссии по организованному проведению в 2018 году жатвы зерновых и утверждении ее состава в целях обеспечения организации быстрого и без потерь сбора выращенного урожая, его бесперебойной транспортировки к складам и элеваторам, своевременного проведения расчетов с производителями зерна.

ИП "ТУРКМЕНинформ"