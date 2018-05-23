Туркменистан и РФ обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности

АШХАБАД, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая в Ашхабаде были проведены туркмено-российские межведомственные консультации по международной информационной безопасности, для участия в которых в Туркменистан прибыла с визитом делегация во главе с заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации О.Храмовым.

В ходе проведенных переговоров состоялся обмен мнениями о современной ситуации в информационном пространстве, были расмотрены вопросы стратегии и политики обеспечения международной информационной безопасности, дальнейшей консолидации усилий в данном направлении, в том числе в рамках ООН.

ИП "ТУРКМЕНинформ"