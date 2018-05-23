Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Мальдивами

АШХАБАД, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая МИД Туркменистана посетил прибывший с рабочим визитом в Ашхабад министр по вопросам окружающей среды и энергетики Мальдивской Республики Торик Ибрагим. Его принял глава ведомства Рашид Мередов.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, туризма, экологии и охраны окружающей среды, а также углубления взаимодействия с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и международными организациями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"