В Олимпийском городке проведено правительственное совещание

АШХАБАД, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в Олимпийском городке Ашхабада выездное правительственное совещание, которое было посвящено вопросам подготовки к предстоящим в этом году международным спортивным событиям.

На заседании были рассмотрены практические аспекты организации международного авторалли "Амуль – Хазар-2018" и чемпионату мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде, а также к мероприятиям 3 июня, объявленному ООН по инициативе Туркменистана Всемирным днем велосипеда.

ИП "ТУРКМЕНинформ"