МИД Туркменистана посетила делегация Евросоюза

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 мая внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Европейского Союза во главе со специальным представителем ЕС в странах Центральной Азии Петером Бурианом. Делегацию принял глава ведомства Рашид Мередов.

В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений, в том числе, во взаимодействии с другими странами Центральной Азии.

Кроме того, были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках Диалога по безопасности ЕС+ЦА с участием Афганистана, программ БОМКА (Программа содействия управлению границами в Центральной Азии) и КАДАП (Программа действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Центральной Азии).

ИП "ТУРКМЕНинформ"