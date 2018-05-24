В Авазе стартовал газовый форум

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 мая в Национальной туристической зоне "Аваза" начал работу 9-й Международный газовый конгресс Туркменистана, организованный Государственным концерном "Туркменгаз" с целью обмена опытом и расширения международного сотрудничества в газовой сфере.

В ходе форума был продемонстрирован потенциал нефтегазовой отрасли Туркменистана в сфере геологоразведки, бурения, добычи, транспортировки, хранения, переработки газа и создания современной производственной инфраструктуры, рассмотрены вопросы диверсификации экспортных маршрутов энергопоставок.

ИП "ТУРКМЕНинформ"