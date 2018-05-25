Открылась традиционная выставка, посвященная Ашхабаду

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 мая в столице Туркменистана открылась 17-я Международная универсальная выставка "Белый город – Ашхабад", организованная хякимликом Ашхабада и Торгово-промышленной палатой страны.

Выставка организована с целью освещения достижений Туркменистана в сфере градостроения, архитектуры и формирования городской инфраструктуры. В ее работе принимают участие представители более 80 отечественных и иностранных компаний, предприятий отраслевых министерств и ведомств Туркменистана, а также представители деловых кругов из России, Великобритании, Франции, Германии, Кореи, Казахстана, Украины и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"