Делегация Туркменистана посетила Румынию

Делегация Туркменистана посетила Румынию26.05.2018 11:11
НОВОСТИ В МИРЕ, 26 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана посетила Румынию.
Целью поездки явилось участие в состоявшихся 25 мая в Бухаресте двусторонних консультациях по региональным вопросам на уровне начальников подразделений МИД Туркменистана и Румынии по вопросам взаимодействия со странами ЕС и Среднего Востока.
Также туркменская делегация была принята Государственным секретарем МИД Румынии Даном Некулаеску.
ИП "ТУРКМЕНинформ"