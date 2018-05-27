Делегация Туркменистана посетила Румынию

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана посетила Румынию.

Целью поездки явилось участие в состоявшихся 25 мая в Бухаресте двусторонних консультациях по региональным вопросам на уровне начальников подразделений МИД Туркменистана и Румынии по вопросам взаимодействия со странами ЕС и Среднего Востока.

Также туркменская делегация была принята Государственным секретарем МИД Румынии Даном Некулаеску.

ИП "ТУРКМЕНинформ"