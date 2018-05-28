Глава государства провел заседание Кабмина

АШХАБАД, 27 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, которое было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов жизни страны.

Повестка дня мероприятия включала в себя расмотрение текущего положения дел на сельскохозяйственных полях страны, где идет подготовка к жатве хлебов и уход за посевами хлопка, в сферах ТЭК и энергетики, промышленности, транспорта и связи, экономики и финансов, внутренней и внешней торговли, текстильной индустрии, строительства, науки и образования, спорта, культуры, медицины и здравоохранения, информационных технологий, отчеты руководителей национального парламента и ведомства внешней политики.

За неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе серьезные недостатки был объявлен строгий выговор с последним предупреждением министру финансов и экономики Б.Базарову.

Кроме того, было обсуждено предложение об учреждении Туркменской Национальной логистическо-экспедиторской ассоциации и последующем ее вступлении в полноправное членство Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA).

ИП "ТУРКМЕНинформ"