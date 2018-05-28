Туркменский лидер провел новые назначения

АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд кадровых назначений.

В частности, глава государства назначил Чинар Рустамову Чрезвычайным и Полномочным Послом в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Ч.Рустамова будет совмещать эту должность с постом главы дипмиссии Туркменистана в Китайской Народной Республике, на который она была назначена в октябре 2013 года (ранее она являлась послом Туркменистана в Таджикистане).

Также туркменский лидер назначил Бердимырата Джумаева директором завода "Гарабогазкарбамид" Государственного концерна "Туркменхимия".

ИП "ТУРКМЕНинформ"