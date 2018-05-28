В Ашхабаде проходит форум туркменского ковроделия

АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 мая в Ашхабаде открылись Международная выставка текстильной и ковровой продукции "Туркменский текстиль – мировой бренд" и 18-я конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия, приуроченные к празднованию Дня туркменского ковра и работников текстильной промышленности.

Участников форума приветствовал глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов, который в своем обращении отметил успехи, достигнутые в ковровой и текстильной отраслях национальной экономики, стремительное развитие отрасли, которое демонстрирует мощный экономический потенциал Туркменистана.

В тот же день в Ашхабаде лучшие работники текстильной и ковровой отраслей были отмечены государственными наградами и почетными званиями за большие успехи в упрочении независимости и суверенитета Туркменистана, наращивании экономической мощи страны, реализации государственных программ по развитию промышленной инфраструктуры, обеспечении эффективности производственной базы, разработке и внедрении инновационных технологий и оборудования, производстве новых видов продукции, за большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества, художественного коврового дизайна.

ИП "ТУРКМЕНинформ"