Глава Туркменистана провел видеоселекторное совещание

АШХАБАД, 29 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видеоселекторное совещание с хякимами велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода реализации в регионах принятых национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

Также были обсуждены предпринимаемые меры по обеспечению пожарной безопасности и темпы благоустройства Ашхабада.

ИП "ТУРКМЕНинформ"