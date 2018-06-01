Глава государства поздравил работников внутренних дел

АШХАБАД, 29 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к работникам органов внутренних дел страны по случаю их профессионального праздника.

В обращении главы государства говорилось:

"Ваш профессиональный праздник стал одной из знаменательных дат, широко отмечаемых на государственном уровне. В этот торжественный день хочу отметить, что работники органов внутренних дел Туркменистана, поддерживая правопорядок и обеспечивая общественную стабильность, вносят весомый вклад в успешную реализацию масштабных преобразований, развернутых в политической, экономической, культурной и духовной жизни страны, ее ускоренного вхождения в ряд высокоразвитых государств мира.



Вы неустанно несете службу, способствующую приумножению достижений независимости, мира и национального согласия, успешному воплощению в жизнь проводимых в стране масштабных преобразований, обеспечению мирной и благополучной жизни народа, самоотверженно трудитесь, принимая меры по профилактике преступности и правонарушений, обеспечивая охрану общественного порядка, соблюдение законности, укрепление дисциплины и правопорядка. Все эти ваши должностные обязанности вместе с тем являются и вашим сыновним долгом перед Отечеством.



В последние годы наша страна стала местом проведения мероприятий международного значения, а также крупных соревнований по различным видам спорта. В нынешнем году в нашей стране будет проходить Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018». Одновременно по тому же маршруту состоятся велопробег и легкоатлетический кросс. В стране растет число любителей спорта, что свидетельствует о динамичном развитии физкультурно-массового движения и спорта высших достижений.



В прошлом году в столице Туркменистана на высоком организационном уровне успешно проведены V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Нас радуют победы туркменских атлетов в этих соревнованиях, и мы гордимся ими. Спортсмены из органов внутренних дел Туркменистана, приняв участие в Играх, добавили награды в копилку нашей сборной и внесли вклад в приумножение международного спортивного авторитета страны.



В настоящее время важнейшим условием обеспечения комплексного, динамичного развития страны является успешное решение всех поставленных задач, что обязывает сотрудников органов внутренних дел, наряду с работниками других сфер, упорно и вдохновенно трудиться для достижения намеченных высоких целей.



Туркменистан превратился в страну масштабных преобразований, где во все отрасли экономики внедряются новации в гармоничном сочетании с национальными традициями. Военные и правоохранительные органы, в том числе и органы внутренних дел систематически оснащаются новейшими техническими средствами, современным оборудованием, что обуславливает повышение эффективности их деятельности. Укрепление материально-технической базы, внедрение передового опыта и технологий, наряду с ростом уровня квалификации личного состава МВД, способствуют успешному выполнению поставленных задач.



В результате проводимых преобразований страна выходит на новые рубежи в экономической, культурно-гуманитарной сферах, международных отношениях. Планомерно повышается уровень жизни народа. Для успешной работы и достойного отдыха работников органов внутренних дел Туркменистана создаются самые благоприятные условия. Для них строятся жилые дома повышенной комфортности. Мы и впредь будем продолжать работу в этом направлении.



Каждый сотрудник органов внутренних дел независимого нейтрального Туркменистана должен быть для всех образцом высокой чести, патриотизма и гуманизма! Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной работе и исполнении священного долга во имя спокойствия страны, счастливой и благополучной жизни народа".

ИП "ТУРКМЕНинформ"