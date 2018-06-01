В Хельсинки прошли туркмено-финские политконсультации по линии МИД

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 мая в Хельсинки был проведен очередной раунд политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств Туркменистана и Финляндии.

Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики и транспорта, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН и ЕС, а также по линии парламентов двух стран.

Также в ходе визита делегация Туркменистана провела встречи с Государственным секретарем МИД Финляндии по политическим вопросам С.Виртаненом и заместителем Государственного секретаря МИД Финляндии по внешней политике и вопросам безопасности A.Сипилайнен.

ИП "ТУРКМЕНинформ"