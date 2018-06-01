Обсуждены вопросы развития сферы ТЭК Туркменистана

Обсуждены вопросы развития сферы ТЭК Туркменистана30.05.2018 12:48
АШХАБАД, 30 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с членами правительства и ответственными руководителями, курирующими сферу ТЭК.
В ходе мероприятия были обсуждены текущее состояние и перспективы развития отрасли, вопросы увеличения нефте- и газодобычи, темпов буровых работ на месторождениях, выполнения плановых показателей и разведки новых месторождений, модернизации оборудования, а также ход исполнения существующих контрактов с зарубежными партнерами.
ИП "ТУРКМЕНинформ"