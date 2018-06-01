В Туркменистане проходит региональная министерская конференция ОБСЕ

АШХАБАД, 31 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 мая в Ашхабаде открылась региональная министерская конференция ОБСЕ, организованная гидой ОБСЕ и правительства Туркменистана, под названием "Надлежащее управление и экономическая взаимосвязанность – передовая практика в регионе ОБСЕ".

Двухдневная встреча, проходящая в формате пленарного заседания и двух сессий, посвящена обсуждению таких тем, как надлежащее управление как фактор экономического роста и взаимосвязанности, цифровизация экономики как стимул к взаимосвязанности, последствия использования цифровой экономики для безопасности, влияние надлежащего управления на создание благоприятного делового и инвестиционного климата.

В конференции принимают участие представители и эксперты стран-участниц ОБСЕ и ряда международных организаций, в том числе специализированных структур ООН, представители министерств и ведомств Туркменистана, представители дипломатического корпуса зарубежных государств и аккредитованных в стране международных организаций, ученые, ректоры и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, руководители общественных организаций и журналисты.

ИП "ТУРКМЕНинформ"