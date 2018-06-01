Состоялось заседание Госсовета безопасности

АШХАБАД, 31 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 мая Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Государственного совета безопасности.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения промежуточных итогов работы военных и правоохранительных органов за январь-май текущего года, хода проводимой военной реформы, деятельности по совершенствованию материально-технической базы, условий службы и быта военнослужащих.

Затем туркменский лидер произвел ряд кадровых перестановок и назначений.

В частности, заместителем министра обороны – начальником Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны был назначен полковник Довран Дурдыев, ранее являвшийся заместителем министра обороны – начальником Главного управления снабжения и тыла Министерства обороны (на этот пост был назначен его прежний заместитель подполковник Безирген Назаров).

Также за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки глава государства объявил выговор председателю Государственной миграционной службы Туркменистана Мергену Гурдову и строгий выговор министру национальной безопасности Туркменистана Доврангелди Байрамову.

Кроме того, Президент подписал Указ "О назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана и присвоении им квалификационных классов".

ИП "ТУРКМЕНинформ"