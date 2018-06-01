Визит представителя МИД Португалии в Туркменистан

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с рабочим визитом специальный посланник МИД Португалии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в Турецкой Республике (с резиденцией в Анкаре) Паула Леал да Сильва.

31 мая она посетила ведомство внешней политики Туркменистана.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены предложения по активизации дипломатического и межмидовского сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций и в культурно-гуманитарной сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"