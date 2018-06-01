Глава Туркменистана поздравил юных граждан страны

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к юным гражданам страны и соотечественникам по случаю Международного дня защиты детей.

В поздравлении говорилось:

"Поздравляю вас с широко отмечаемым в первый день лета Международным днем защиты детей! Уверен, что мероприятия этого праздника, воплощающего идеалы миролюбия, дружбы, гуманизма приумножат гордость за юных туркменистанцев.



Подрастающее поколение – это наше счастливое будущее. И в этом году Международный день защиты детей по традиции отмечается широко и торжественно как дата, символизирующая приверженность Туркменского государства основополагающим принципам Организации Объединенных Наций в области прав и интересов детей.



Значимость этого международного дня и приуроченных к нему торжеств приумножится и стартующим сезоном летних каникул в Гекдере, в Национальной туристической зоне "Аваза", в современных детских оздоровительных центрах в велаятах.



Туркменский народ во все времена придавал большое значение укреплению физического и духовного здоровья детей, привитию им семейных ценностей, трудолюбия, уважения к старшим, добронравия. Наши предки в течение многих веков совершенствовали морально-этические нормы поведения детей, передавая их из поколения в поколение.



Мы достойно продолжаем многовековые национальные традиции, которые положены в основу мудрых принципов воспитания и семейного благополучия. Мы строим великое будущее для образованного, духовно богатого, физически крепкого поколения, которое еще выше поднимет авторитет страны.



Успешно реализуются масштабные национальные программы и комплексные реформы во имя обеспечения благополучной, здоровой, радостной жизни, гармоничного и всестороннего развития детей. В этих целях в Ашхабаде, велаятских центрах, во всех городах и селах строятся и сдаются в эксплуатацию детские сады и школы, оснащенные самым современным оборудованием, мультимедийными технологиями.



Повсеместно введены в строй спорткомплексы, центры здоровья матери и ребенка, где оказываются специализированные медицинские услуги самого высокого уровня, а в живописных ущельях Копетдага и Национальной туристической зоне "Аваза" раскинулись детские оздоровительно-развлекательные центры.



К вопросам правовой защиты материнства и детства, поддержки семьи, обеспечения гармоничного физического, интеллектуального, духовно-нравственного, творческого развития юного поколения мы подходим комплексно и с большой ответственностью. В области охраны здоровья, защиты прав детей, их воспитания и образования в соответствии с общечеловеческими морально-нравственными и демократическими принципами, защиты интересов и прав женщин и детей плодотворно сотрудничаем с Детским фондом Организации Объединенных Наций, стремимся к объединению усилий мирового сообщества в этом направлении.



В этой связи наше независимое нейтральное государство присоединилось к ряду основополагающих международно-правовых актов – Всемирной декларации по обеспечению жизни, защиты и развития детей, Конвенции Организации Объединенных Наций по правам ребенка, Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Избрание нашего государства в Исполнительный совет Детского фонда ООН на 2018-2020 годы и в Комиссию ООН по статусу женщин на 2018-2022 годы свидетельствует о признании и укреплении роли Туркменистана на международной арене".

ИП "ТУРКМЕНинформ"