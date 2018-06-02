Туркменский лидер назначил посла в Филиппинах

АШХАБАД, 2 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о назначении Гурбанмамета Эльясова Чрезвычайным и Полномочным Послом страны в Республике Филиппины.

Г.Эльясов будет совмещать этот пост с должностью главы туркменской дипмиссии в Японии, где он был аккредитован в октябре 2013 года, став первым послом Туркменистана в стране с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами. До этого он являлся министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"