Глава Туркменистана собрал заседание правительства

АШХАБАД, 2 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров по прямой видеосвязи с членами правительства и рядом ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью ознакомления с текущим положением дел в сферах экономики и торговли, банков и финансов, ТЭК, промышленности, сельского и водного хозяйства, экологии, транспорта и связи, культуры, науки и образования, ходом благоустройства Ашхабада.

Далее глава государства произвел ряд кадровых назначений и перестановок.

Новым заместителем министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана вместо Бегенча Гочмоллаева стал Карар Маммедов.

Председателем Центра печати Туркменской государственной издательской службы был назначен Бердимырат Бяшимов.

Арслан Ашыров стал новым заместителем председателя Государственного информационного агентства, освободив должность директора телеканала "Ашхабад" Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Руководителем вышеназванного телеканала был назначен Мейлис Реджепов.



Заместителем председателя Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии стал Ягмур Туршеков.

ИП "ТУРКМЕНинформ"