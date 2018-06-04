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Глава государства поздравил граждан
03.06.2018 11:42

АШХАБАД, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Всемирного дня велосипеда.

В поздравлении говорилось:

"Сердечно поздравляю вас с Всемирным днем велосипеда, впервые широко отмечаемым на международном уровне, а также в нашей стране! Убежден, что этот международный праздник, символизируя торжество таких общечеловеческих идеалов, как мир, дружелюбие, гуманизм, займет свое достойное место в национальном календаре в качестве особой даты, еще более укрепляющей наше единство и сплоченность.

Велоспорт широко распространен во всем мире и является одним из наиболее популярных видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Его история начинается с первых больших гонок между французскими городами Париж и Руан, проведенными в 1869 году. В настоящее время велоспорт не только демонстрирует прогрессивные перемены в спортивной сфере, но и олицетворяет торжество миролюбивых устремлений человечества, дружбы и солидарности. Мы придаем большое значение возможностям сближения народов, укрепления мира, добрых отношений и позитивного сотрудничества на планете, в том числе развитию международного взаимодействия в области спорта.

На данном направлении Туркменистан наращивает партнерство с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии, Международным бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира, Межправительственным комитетом ЮНЕСКО по физической культуре и спорту, Всемирной организацией здравоохранения, а также с другими международными и межрегиональными спортивными структурами. Принятие на недавнем, 82-м пленарном заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда является подтверждением бесспорного признания инициатив нашей страны по укреплению мира, дружбы и конструктивного сотрудничества.

Это историческое событие свидетельствует о растущем международном авторитете нашего государства, приверженного принципам миролюбия, гуманизма и плодотворного взаимодействия, стремящегося использовать свой геополитический и геоэкономический потенциал в интересах всего человечества. И проведение массового велопробега, а также красочных общественно-культурных мероприятий в честь Всемирного дня велосипеда будет способствовать упрочению репутации Туркменистана как страны здоровья и спорта.

Физкультура и спорт выступают одними из приоритетных векторов государственной политики Туркменистана. В этом направлении приняты государственные программы их поддержки, подготовки высококлассных спортсменов, дан старт комплексным реформам. Во всех регионах страны, в том числе в Национальной туристической зоне «Аваза», построены отвечающие международным стандартам спортивные сооружения, стадионы, конноспортивные комплексы, специализированные спортшколы, оздоровительно-развлекательные центры, санатории.

В Ашхабаде возведено порядка сорока объектов, оборудованных в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета, в том числе Олимпийский городок, в состав которого вошли 16 сооружений, предназначенных для различных видов спорта. Успешно, на высоком уровне проведя в 2017 году 5-е Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, Туркменистан предстал перед миром как страна с возможностями организации международных спортивных мероприятий.

Развитию многих видов спорта, в том числе велосипедного, подготовке высококлассных спортсменов и тренеров придается большое значение на государственном уровне. В дни национальных праздников и знаменательных дат устраиваются велопробеги. В настоящее время продолжаются стартовавшие в Лебапском велаяте велогонки и легкоатлетический кросс по маршруту Великого Шелкового пути. Также мы убеждены, что, приняв участие в XVIII Летних Азиатских играх, которые пройдут в городах Джакарта и Палембанг (Республика Индонезия), и в XXXII Летних Олимпийских играх в Токио (Япония), представители нашей национальной сборной еще более повысят международный авторитет Туркменского государства".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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