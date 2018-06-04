Лидеры Туркменистана и Турции провели беседу по телефону

АШХАБАД, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы, состоявшейся по турецкой инициативе, были обсуждены текущее состояние и актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества, прежде всего, в сфере ТЭК, транспорта и связи, образования, науки, культуры, искусства, спорта и туризма.

Кроме того, глава Турции пригласил коллегу принять участие в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).