Туркменская делегация вернулась из Швеции

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана вернулась из Швеции.

Поездка была предпринята с целью участия в состоявшемся 30-31 мая в Стокгольме 3-м раунде двусторонних политических консультаций по линии МИД двух стран, в ходе которых были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта, связи и экологии, углубления взаимодействия в рамках Европейского Союза и ООН.

ИП "ТУРКМЕНинформ"