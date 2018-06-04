В Туркменистане прошла массовая спортивная акция

АШХАБАД, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня в Туркменистане широко отметили Всемирный день велосипеда, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в рамках призыва к использованию экологически чистого вида транспорта и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Резолюция о провозглашении 3 июня Всемирным днем велосипеда была принята Генеральной Ассамблеей по инициативе Туркменистана. Ее соавторами, в числе других, выступили Россия, Беларусь и Таджикистан.

Празднование стартовало в Ашхабаде массовым велопробегом на 30 км в предгорьях Копетдага, в котором принял участие и глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов.

В этот день праздничные мероприятия были проведены не только в Ашхабаде, но и во всех велаятах, а также представительствах страны за рубежом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"