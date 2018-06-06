МИД Туркменистана посетила делегация Кувейта

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июня глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в Ашхабаде делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Кувейт в Туркменистане Маджди Ахмадом Аль-Дхафири.

Встреча была посвящена оббсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия в рамках международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"