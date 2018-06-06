В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Польши

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июня в Ашхабаде были проведены политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Туркменистана и Польши, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с заместителем главы МИД Польши Анджеем Папежем.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"