В Туркменистан прибыл новый посол Аргентины

АШХАБАД, 6 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской Республики (с резиденцией в Москве) Рикардо Эрнесто Лагорио.

4 июня он посетил ведомство внешней политики Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса страны гульшат Маммедовой, принявшей их по поручению главы государства.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-аргентинского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, сельского хозяйства, спорта и туризма.

5 июня посол Аргентины посетил Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, где состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере подготовки дипломатических кадров между ИМО МИД Туркменистана и Национальным институтом внешней службы Министерства иностранных дел и культа Аргентинской Республики.

Рикардо Эрнесто Лагорио сменил в должности Пабло Ансельмо Теттаманти, который был аккредитован в Ашхабаде в ноябре 2014 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"