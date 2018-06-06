В Ашхабаде обсуждают вопросы экологии

АШХАБАД, 6 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 июня в столице Туркменистана в конференц-зале Сельскохозяйственного комплекса была проведена международная научно-практическая конференция "Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути – край экологического благополучия", организованная Государственным комитетом по охране окружающей среды и земельным ресурсам в рамках празднования Всемирного дня охраны окружающей среды.

Участников форума приветствовал глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов.

В ходе конференции были представлены доклады, темами которых стали вопросы развития сотрудничества Туркменистана с международными организациями в сфере экологии в рамках совместных программ и проектов, в частности, – в области биоразнообразия, изменения климата, сохранения и управления водными ресурсами, развития сети особо охраняемых территорий страны, создания искусственных островов на побережье Каспийского моря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"