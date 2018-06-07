Туркменский лидер провел встречу с главой делегации США

АШХАБАД, 7 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с исполнительным директором Туркмено–американского делового совета Эриком Стюартом, прибывшим в Ашхабад во главе представительной делегации официальных и деловых кругов США для участия в очередном заседании Совета.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, бизнеса и инвестиций, ТЭК, промышленности, транспорта и связи, электроэнергетики, спорта, туризма, сельского хозяйства, создания высокотехнологичных производств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"