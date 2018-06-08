Новый посол Колумбии приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 8 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Колумбии (с резиденцией в Москве, Россия) Альфонсо Лопес Кабальеро.

7 июня он посетил ведомство внешней политики Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру национального парламента Гульшат Маммедовой, принявшей их по поручению главы гсоударства.

В ходе проведенных встреч были рассмотрены текущее состояние и практические аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия в рамках Организации Объединенных Наций и Движения Неприсоединения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"