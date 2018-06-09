Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Гвинея-Бисау

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня ведомство внешней политики Туркменистана посетил прибывший с рабочим визитом в Ашхабад Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гвинея-Бисау в Саудовской Аравии Мамаду Сано.

Встреча была организована с целью обсуждения возможностей развития сотрудничества между Туркменистаном и арфиканской страной в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"