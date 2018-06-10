Состоялось заседание правительства по итогам января-мая

АШХАБАД, 10 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены итоги развития различных сфер национальной экономики в январе-мае текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

В своих отчетах вице-премьеры и ответственные руководители привели социально-экономические показатели, характеризующие динамику развития таких отраслей народного хозяйства, как торговля и экономика, банки и финансы, ТЭК и промышленность, энергетика, транспорт и связь, текстильная индустрия, текущее положение дел во внешней политике, сельском хозяйстве, ЖКХ, строительстве, сферах науки, образования и культуры, спорта, инноваций и технологий, туризма и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"