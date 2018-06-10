В Туркменистане помилуют заключенных

АШХАБАД, 10 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня в ходе заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов объявил об очередной амнистии заключенных, которая будет приурочена к священной Gadyr gijesi.

От дальнейшего несения наказания от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде проживания в определенной местности будут освобождены 611 граждан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"